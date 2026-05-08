Mothers Day 2026 Gift Your Mom Latest Designs Kanjeevaram Saree 8404762
मदर्स डे को खास बनाने के लिए मम्मी को दें ये लेटेस्ट डिजाइंस वाली कांजीवरम साड़ी, देखते ही चेहरे पर आ जाएगी स्माइल
Latest Designs Kanjeevaram Saree: मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और इस बार 10 मई 2026 को मनाया जाएगा. वैसे तो हर दिन ही मां का होता है लेकिन उनको सबसे ज्यादा स्पेशल फील करवाने के लिए इस दिन लोग अलग-अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं. अगर आप भी अपनी को कुछ खास गिफ्ट देना चाहते हैं, तो लेटेस्ट कांजीवरम साड़ी उनको दे सकते हैं. आइए आपको लेटेस्ट डिजाइन दिखाते हैं.