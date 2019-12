1 / 14

आज सलमान खान का 54वां जन्मदिन है और आज उनके फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. सलमान खान बॉलीवुड के उन चंद अभिनेताओं की लिस्ट में गिने जाते हैं जिन्होंने अपने दम पर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी हैं. ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड से बाहर ही भाईजान के फैंस हैं बल्कि फिल्मी जगत की कई हस्तियां भी सलमान खान की एक्टिंग और उनकी सादगी की मुरीद हैं. अब एक्ट्रेस मौनी रॉय ने भी सलमान के बर्थडे पर उन्हें विश किया है. मौनी राय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बॉलीवुड के दबंग के साथ फोटो पोस्ट की है और एक खास मैसेज भी लिखा है. उन्होंने सल्लू के लिए लिखा कि वे दुनिया के सबसे हैंडसम मैन हैं और उन्हें ढेर सारा प्यारा. मौनी रॉय इन दिनों वेकेशन पर हैं और समुद्र किनारे की उनकी फोटो इन दिनों सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही हैं. रेड बिकनी में उनकी फोटोज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. मौनी रॉय ने खास तरह से भाईजान को बर्थडे विश किया है. उन्होंने फोटो शेयर करने के साथ ही शानदार कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा Happiest birthday to the kindest handsome est , loveliest human being. May you be happy healthy full of wonder as you always are. May you receive all the light happiness you bring to erry’body around you. Lots of love bestest wishes always. ये सभी फोटोज इंस्टाग्राम से ली गई हैं.