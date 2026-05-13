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Last updated on - May 13, 2026 5:09 PM IST
By Pooja Batra
| Edited by Pooja Batra
मौसमी ने बताया कि शादी के बाद भी वो गुड़िया से खेलती थीं, मैंने अपने लिए एक गुड़ियाघर और छोटा सा कुत्ता खरीदा. मुझे अकेलापन महसूस ना हो इसलिए मैं सारा दिन गुड़िया से खेलती रहती थी. वहीं एक दूसरे इंटरव्यू में मौसमी ने बताया कि 17 साल की उम्र में मैंने बच्चे को जन्म दिया.
अभिनेत्री ने बताया कि कुछ मामले में मैं बहुत कंजरवेटिव थीं, शूटिंग के वक्त अलग बात है लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद मेरे कंधे पर कोई हाथ रखे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. किसी को हग करना, किस करना, इनसे मैं बहुत दूर रहती थी. ये हमारे कल्चर में भी जायज़ नहीं है.
मेरी परवरिश ऐसे माहौल में नहीं हुई है. मैं ये सब देखकर शर्मिंदा हो जाती थी. मौसमी ने कहा- आप सिर्फ मुस्कुराकर भी खूबसूरत दिख सकते हो. हम अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो इससे किसी को हमें छूने की लिबर्टी नहीं मिल जाती.
मौसमी ने बताया कि मैं एडजेस्ट करने में विश्वास रखती हूं, कंप्रोमाइज करने में नहीं. जिंदगी को एक ही बार मिलती है. जहां मुझे लगे कि मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं वहां से अलग हो जाती हूं.
अपनी बेटी के बार में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा वो साल 2017 में कोमा में चली गई थी. हमें उसे देखने की भी इजाजत नहीं थी. मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती थी. हमें एक दिन शरीर छोड़कर जाना ही है. मुझे भगवान से दुआ करनी पड़ी, इसे दूर ले जाओ.
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