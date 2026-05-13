ससुराल में गुड़ियों से खेलती थीं एक्ट्रेस

मौसमी ने बताया कि शादी के बाद भी वो गुड़िया से खेलती थीं, मैंने अपने लिए एक गुड़ियाघर और छोटा सा कुत्ता खरीदा. मुझे अकेलापन महसूस ना हो इसलिए मैं सारा दिन गुड़िया से खेलती रहती थी. वहीं एक दूसरे इंटरव्यू में मौसमी ने बताया कि 17 साल की उम्र में मैंने बच्चे को जन्म दिया.