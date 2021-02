1 / 15

MS Dhoni Daughter Ziva looks very pretty in her first ad brand endorsement with papa instagram pics टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा धोनी Ziva Singh Dhoni केवल पांच साल की उम्र में लाखों रुपये की कमाई करने वाली स्टार किड बन गई हैं. जीवा ने अपने पापा के साथ पिछले दिनों एक फेमस बिस्कुट कंपनी Oreo Biscuits के लिए एक ऐड की शूटिंग की थी.