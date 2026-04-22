क्या अपनी फिटनेस परख रहे धोनी?

आदित्य तारे ने आगे कहा, 'अभ्यास सत्र में एमएस धोनी अपना हेलमेट, पैड और कीपिंग ग्लव्स पहने हुए थे. वह शायद पिंडली की चोट के बाद अपनी मैच फिटनेस टेस्ट कर रहे हैं. हमने उन्हें पहले भी नेट्स में कई मौकों बार बल्लेबाजी करते देखा है. इस साल मैंने उन्हें पहली बार विकेटकीपिंग करते देखा है. यह एक अच्छा संकेत है. सीएसके उन्हें बहुत जल्द मैदान पर वापस ला सकती है. अगर वह मुंबई इंडियंस के खिलाफ वापसी करते हैं, तो यह वाकई बहुत खास होगा.' (सभी तस्वीरें: IPL-BCCI और CSK इंस्टाग्राम से)