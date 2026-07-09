एमएस धोनी के लिए लकी चार्म है नंबर 7

Captain Cool या​नी एमएस धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में शामिल हैं और उनकी सफलता के पीछे केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि एक खास अंक का भी सपोर्ट है और वह है नंबर 7. क्रिकेट के मैदान पर एमएस धोनी के शांत दिमाग और उनकी कप्तानी के तो लाखों दीवाने हैं ही, लेकिन उनके जीवन में नंबर 7 का जो रहस्य और कनेक्शन है, वह किसी जादू से कम नहीं है. धोनी के लिए 7 सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि उनका लकी चार्म, उनकी पहचान और उनके जीवन का सबसे बड़ा सच बन चुका है. आइए जानते हैं धोनी के जीवन में नंबर 7 के इस अनोखे और दिलचस्प कनेक्शन के बारे में. (Photo Credit- AI