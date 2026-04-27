असली मोतियों के लिए शूटिंग रोक दी

कमलेश पांडे ने बताया आसिफ के घर के बाहर टैक्सी की लाइन लगी रहती थी क्योंकि वो हमेशा उसका डबल किराया देते थे. एक बार तो आसिफ, सलीम को मोतियों पर चलाने के लिए वो फाइनेंसर शाहपुरजी मिस्त्री से बहस कर बैठे थे. फिल्म में एक सीन था जिसमें जंग के मैदान से सलीम 14 साल बाद लौटता तो उसकी मां, खुशी के मारे मोतियों की बरसात करती है. आसिफ को ये सीन फिल्माने के लिए असली मोती चाहिए थे. लेकिन फाइनेंसर ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद आसिफ ने शूटिंग रोक दी. बोले- इस सीन के लिए मोती असली ही चाहिए, नकली मोती से बनावटी अभिनय होगा.