Mughal-E-Azam के बारे में खास बातें
Mughal-E-Azam: हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म फिल्म 'मुगल-ए-आजम' जिसमें दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर ने अहम भूमिका निभाई, इसे 5 अगस्त 1960 को रिलीज़ किया गया था. उस ज़माने ये फिल्म 1.5 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी, अगर आज के दौर में ये बनती तो 60 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आता. ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि के.आसिफ का सपना था, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते थे. दिग्गज राइटर कमलेश पांडे ने इस फिल्म के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जो शायद ही लोगों को पता हो.