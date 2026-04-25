लोग 36-36 घंटे लाइन में लगे रहते

कमलेश पांडे ने कहा इस फिल्म को बनाने में 15-16 साल से अधिक का वक्त लगा. आज के दौर में शायद ही किसी डायरेक्टर के पास इतना पेशेंस, दिल, दिमाग और जुनून हो. दिग्गज राइटर ने बताया-1960 में जब मुगल-ए जब रिलीज़ हुई उस वक्त मैं स्कूल में था. सिनेमाघर के आगे बहुत लंबे-लंबे पोस्टर लगे थे, यही नहीं इसे देखने के लिए 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी थी. तीन दिन से लोग टिकट विंडो खुलने की वेट कर रहे थे. उनका खाना-पीना भी वहीं सड़क पर ही हो रहा था. उस वक्त बारिश का मौसम था. तीन दिन तक लोग बारिश में भीगते हुए टिकट की लाइन में लगे थे. मेरे पिताजी ने भी मेरे लिए किसी तरह फिल्म देखने का बंदोबस्त किया. उस वक्त मुझे फिल्म ज्यादा समझ नहीं आई थी.