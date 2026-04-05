80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस

Mukesh Ambani Bhabhi House: 80 के दशक की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस टीना मुनीम अंबानी (Tina Ambani) ने कम समय में खूब शोहरत कमाई, कई हिट फिल्मों में काम किया. टीना ने कई बड़े सितारों के साथ काम किया. Des Pardes, Karz, Baton Baton Mein, Rocky, जैसी कई फिल्मों में काम किया. गुजराती जैन परिवार में जन्मी टीना मुनी का रियल नेम निव्रुति मुनीम है. टीना ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी से शादी के बाद अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया था लेकिन कमाई के मामले में वो किसी से कम नहीं हैं. जानते हैं टीना कितनी अमीर हैं और उनका घर कैसा दिखता है?