मृणाल ठाकुर और धनुष का मूलांक

Numerology: साउथ एक्टर धनुष और अभिनेत्री मृणाल ठाकुर की शादी की अफवाहों से फिल्म इंडस्ट्री का बाजार गर्म है. दिलचस्प बात ये है कि दोनों की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है. सोशल मीडिया में आई कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों 14 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेंगे. सच्चाई क्या है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगी. बहरहाल इसी बीच जानते हैं कि दोनों का मूलांक क्या है, और इनके बीच तालमेल कैसा रहता है. धनुष का जन्म 28 जुलाई 1983 को हुआ था. वहीं 1 अगस्त को हुआ था. जिस किसी का भी बर्थ 1-28-10 को होता है उसका मूलांक 1 माना जाता है. आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं.