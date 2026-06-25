मूलांक 3 किसका होता है?

अंक ज्योतिष के अनुसार जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 3 होता है और इस मूलांक के स्वामी गुरु हैं. गुरु के प्रभाव के कारण ये लोग बेहद बुद्धिमान, ज्ञान से भरपूर और आशावादी होते हैं. जब बात प्यार, वैवाहिक जीवन और कमिटमेंट की आती है, तो मूलांक 3 वाले लोगों का स्वभाव काफी दिलचस्प और गहरा होता है. इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोलॉजर आनंद शर्मा ने एक वीडियो में बताया है कि आखिर प्यार के मामले में मूलांक 3 वाले लोग कैसे होते हैं? आइए जानते हैं कि प्यार के मामले में ये कैसे होते हैं. (Photo Credit- AI)