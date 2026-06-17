मूलांक 8 और मूलांक 6

मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है और अंक ज्योतिष में शनि व शुक्र को परम मित्र माना गया है. यह जोड़ी लव और मैरिज कंपैटिबिलिटी के मामले में सबसे बेहतरीन और लकी मानी जाती है. मूलांक 6 के लोग लग्जरी, प्यार और शांति के प्रतीक होते हैं. जब ये मूलांक 8 के जीवन में आते हैं, तो उनके रूखे और गंभीर जीवन में खुशियां, रोमांस और ग्लैमर भर देते हैं. मूलांक 6 से शादी होते ही मूलांक 8 वालों का भाग्योदय हो जाता है. इन्हें समाज में मान-सम्मान, धन-दौलत मिलती है. आर्थिक मामलों के लिए यह जोड़ी 'कुबेर की चाबी' जैसी है. (Photo Credit- Freepik)