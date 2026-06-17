कैसे होते हैं मूलांक 8 वाले लोग?
न्यूमरोलॉजी के अनुसार किसी भी महीने 8, 17, या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है और इस मूलांक के स्वामी ग्रह शनि देव हैं. इसलिए मूलांक 8 वाले लोग स्वभाव से शक्तिशाली, अनुशासित और रहस्यमयी होते हैं. हालांकि, शनि देव के प्रभाव की वजह से इन लोगों को आसानी से सफलता नहीं मिलती और जब मिलती है तो इन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता. सही मायने में इनकी लाइफ में शादी के बाद बदलाव आता है. ऐसे में आइए जानते किस मूलांक के लोग मूलांक 8 के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित होते हैं? (Photo Credit- AI)