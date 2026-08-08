मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन

अंक ज्योतिष में मूलांक और भाग्यांक को व्यक्ति के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण अंक माना जाता है. माना जाता है कि मूलांक व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व की झलक देता है, जबकि भाग्यांक जीवन की दिशा, अवसरों और चुनौतियों से जुड़ी प्रवृत्तियों के बारे में संकेत देता है. जब दोनों अंकों का तालमेल अच्छा माना जाता है, तो व्यक्ति को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की मान्यता है. आइए जानते हैं किन मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन को अंक ज्योतिष में शुभ और मजबूत माना जाता है. Photo Credit- AL