आपका पार्टनर Red Flag है या Green Flag?

अंक ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति का मूलांक उसके स्वभाव, सोच और रिश्तों को निभाने के तरीके के बारे में कुछ संकेत दे सकता है. हालांकि, किसी भी रिश्ते की सफलता केवल मूलांक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान और समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. अगर आप शादी या रिलेशनशिप में हैं, तो आइए जानते हैं कि अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार कौन-से मूलांक Green Flag माने जाते हैं और किन मूलांकों के साथ रिश्ते में थोड़ी अधिक समझदारी की जरूरत पड़ सकती है. (Photo Credit- Freepik)