मूलांक 3: होते हैं दिल के साफ
न्यूमरोलॉजी के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 बनता है और इस मूलांक का स्वामी ग्रह बृहस्पति है. मूलांक 3 के लोग स्वभाव से बहुत मिलनसार, खुशमिजाज और बातों के जादूगर होते हैं. जब इन्हें किसी से प्यार होता है, तो इनके चेहरे और बातों से वो छुपाए नहीं छुपता. बृहस्पति के प्रभाव से इनके विचार बहुत स्पष्ट होते हैं. अगर इन्हें कोई पसंद आ जाए, तो ये अपनी फीलिंग्स को छुपाकर खुद को परेशान करने के बजाय सीधे जाकर अपने दिल का हाल बयां कर देते हैं. मूलांक 3 वाले प्यार में बहुत वफादार और रोमांटिक होते हैं। ये अपने पार्टनर को अपनी बातों से हमेशा खुश रखते हैं और रिश्तों में खुलकर जीना पसंद करते हैं. (Photo Credit- Freepik)