मूलांक 1: पहल करने से कभी नहीं डरते

बता दें कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है और इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य है. सूर्य के प्रभाव के कारण मूलांक 1 के लोग बहुत आत्मविश्वासी, निडर और सीधा बोलने वाले होते हैं. प्यार के मामले में ये अपनी भावनाओं को घुमा-फिराकर कहने के बजाय सीधे शब्दों में जाहिर करते हैं. ये लोग रिजेक्शन से नहीं डरते. अगर इन्हें किसी से प्यार हो जाता है, तो ये सही मौके का इंतजार जरूर करते हैं लेकिन 'I Love You' कहने में देर नहीं लगाते. पहल करने की लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर जन्मजात होती है. ये अपने पार्टनर को लेकर काफी पजेसिव और प्रोटेक्टिव होते हैं. प्यार निभाना इन्हें बखूबी आता है और ये रिलेशनशिप में हमेशा लीड रोल निभाना पसंद करते हैं. (Photo Credit- Freepik)