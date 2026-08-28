भाग्यशाली होते हैं इस तारीख को जन्मे लोग

अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना अलग महत्व बताया गया है. व्यक्ति की जन्मतिथि से निकाला गया मूलांक उसके स्वभाव, सोच और जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत देता है. कुछ मूलांक ऐसे भी माने जाते हैं, जिनके जातकों में मेहनत के साथ-साथ परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की खास क्षमता होती है. इन्हीं में से एक है मूलांक 7. अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 7 वाले लोग गहरी सोच रखने वाले, समझदार और रहस्यमयी स्वभाव के हो सकते हैं. इनकी खास बात यह मानी जाती है कि ये दिखावे से दूर रहकर अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं.