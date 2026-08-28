धन के मामले में कैसे होते हैं मूलांक 7 वाले?
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 7 वाले लोग पैसों के मामले में समझदारी से फैसले लेने वाले माने जाते हैं. इन्हें सिर्फ पैसा कमाने के बजाय उसके सही इस्तेमाल और भविष्य की सुरक्षा की भी चिंता रहती है. इनकी सफलता अक्सर धीरे-धीरे बढ़ने वाली मानी जाती है. ये शॉर्टकट के बजाय अपने ज्ञान, अनुभव और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना पसंद कर सकते हैं. इसी वजह से इनका आर्थिक जीवन समय के साथ मजबूत होने की संभावना बताई जाती है. हालांकि, वास्तविक आर्थिक सफलता व्यक्ति की मेहनत, परिस्थितियों और फैसलों पर निर्भर करती है.