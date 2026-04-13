मूलांक 5: नई चीजों की दीवानी

मूलांक 5 - ट्रेंड और गैजेट्स (तारीख: 5, 14, 23). बुध ग्रह के प्रभाव के कारण मूलांक 5 की लड़कियां बहुत खोजी और चंचल स्वभाव की होती हैं. ये एक ही स्टाइल से बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं इसलिए, मार्केट में आने वाले हर नए ट्रेंड और लेटेस्ट गैजेट को अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए ये अक्सर शॉपिंग पर निकल पड़ती हैं.