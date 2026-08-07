मूलांक 3: एक्सप्रेसिव और अटेंशन सीकर

अंक ज्योतिष के अनुसार जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 बनता है और इस मूलांक के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. इसलिए इस मूलांक की लड़कियां बहुत क्रिएटिव, बातूनी और एक्सप्रेसिव होती हैं. इन्हें महफिल की 'जान' बनना पसंद होता है. अगर इन्हें लगता है कि लाइमलाइट किसी और को मिल रही है, तो ये अनजाने में ही सही, थोड़ा ड्रामा क्रिएट करके सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. ये किसी साधारण सी घटना को भी इस तरह मिर्च-मसाला लगाकर सुनाएंगी जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट हो.