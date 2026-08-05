मूलांक 4: इमोशनल ड्रामेबाज, प्लानिंग में उस्ताद
अंक ज्योतिष के अनुसार किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है और इस मूलांक का स्वामी ग्रह राहु है. जो कि इन्हें अनप्रिडिक्टेबल बनाता है. यानी ये कब क्या कर दें किसी को आसानी से पता रहीं चलता. जब चीजें इनके मन मुताबिक नहीं होतीं, तो ये रोना-धोना और किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं. ये लोग जल्दी चिढ़ जाते हैं और इमोशनल ड्रामा भी कर सकते हैं. जब बात स्ट्रेटेजी बनाने की आती है, तो इनसे तेज दिमाग किसी का नहीं होता. ये लोग माइंड गेम में अपने विरोधी को ऐसी धूल चटाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो. (Photo Credit- Pexels)