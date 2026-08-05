मूलांक 2: होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट

किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है और इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. जिसे मन का कारक माना जाता है और इस ये लोग बेहद ही भावुक व चंचल होते हैं. अगर बात 'आंसू बहाने' की हो, तो मूलांक 2 वाले सबसे ऊपर आते हैं. छोटी सी बात पर इनका दिल भर आता है. बात-बात पर आंसू बहाना और दुखी होना इनकी आदत होती है. लेकिन इन्हें कमजोर समझने की गलती कभी मत करना. मूलांक 2 वाले सामने वाले की साइकोलॉजी को चुटकी में समझ जाते हैं. अपनी मासूमियत और इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये बिना लड़ाई लड़े अपना काम निकलवाना बखूबी जानते हैं. (Photo Credit- Pexels)