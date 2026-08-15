हर काम में सफल होते हैं इस मूलांक के लोग
अंक ज्योतिष में हर मूलांक की अपनी अलग विशेषताएं बताई गई हैं. किसी मूलांक के लोग अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोगों को सही व्यक्ति का साथ मिलने पर सफलता की राह आसान होती दिखाई देती है. मूलांक 7 की बात करें तो ये लोग अक्सर गहराई से सोचने वाले, शांत स्वभाव के, जिज्ञासु और अपनी अलग सोच रखने वाले होते हैं. हालांकि, इन्हें हर किसी के साथ आसानी से तालमेल बैठाना पसंद नहीं आता. बता दें कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 होता है. (Photo Credit- AI)