प्यार के मामले में कैसी हो सकती है मूलांक 7 और 2 की जोड़ी?

रिश्तों की बात करें तो मूलांक 7 वाले व्यक्ति को ऐसा पार्टनर पसंद आ सकता है जो उन्हें पर्याप्त Personal Space दे और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें. मूलांक 2 का शांत और सहयोगी स्वभाव इस मामले में मददगार माना जाता है. 2 नंबर वाले व्यक्ति मूलांक 7 की चुप्पी को समझने और भावनात्मक रूप से साथ देने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, दोनों के बीच एक चुनौती भी हो सकती है. मूलांक 2 भावनाओं को लेकर ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, जबकि मूलांक 7 अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने में समय ले सकता है. अगर दोनों एक-दूसरे से खुलकर बात करें, तो यह रिश्ता मजबूत हो सकता है. (Photo Credit-Freepik)