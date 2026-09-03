दिल जीत लेती है इनकी मासूमियत

अंक ज्योतिष में हर मूलांक से जुड़े लोगों के स्वभाव और व्यक्तित्व की कुछ खास विशेषताएं बताई जाती हैं. कुछ लोग बेहद गंभीर और शांत होते हैं, तो कुछ अपनी चंचलता और मजाकिया अंदाज से हर किसी का दिल जीत लेते हैं. ऐसे ही लोगों में एक मूलांक ऐसा भी माना जाता है, जिनमें बाल गोपाल जैसी नटखटता और मासूमियत देखने को मिलती है. इन लोगों की छोटी-छोटी शरारतें भी दूसरों को परेशान करने के बजाय अक्सर मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं. आइए जानते हैं किस मूलांक के लोगों का स्वभाव इतना चंचल और नटखट माना जाता है.