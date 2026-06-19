इन मूलांक के लिए करियर है सबसे पहले
अंक ज्योतिष के अनुसार हमारे जन्म की तारीख हमारे स्वभाव, प्राथमिकताओं और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बयां करती है. जहां कुछ लोग स्वभाव से बेहद रोमांटिक होते हैं और उनके लिए रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिल प्यार-मोहब्बत में कम और करियर में ज्यादा लगता है. अंकशास्त्र में 1, 4 और 8 ऐसे मूलांक हैं, जिनमें जन्मे लोग बेहद व्यावहारिक, महत्वाकांक्षी और फोकस्ड होते हैं. आइए जानते हैं इन मूलांकों के बारे में. (Photo Credit- Freeepik)