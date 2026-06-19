मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है. इस मूलांक के लिए तार्किक और प्रैक्टिकल होते हैं. ये लोग फिल्मी रोमांस या हवा-हवाई बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते. राहु का प्रभाव होने के कारण ये लोग लीक से हटकर सोचते हैं. इनका दिमाग हमेशा इस बात पर चलता है कि अपने काम को या आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए. ये लोग अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते. इनके लिए पार्टनर को एक सुरक्षित, आर्थिक रूप से मजबूत और स्थिर भविष्य देना ही प्यार जताने का तरीका है. ये भावनाओं में बहकर कभी कोई फैसला नहीं लेते. (Photo Credit- Freepik)