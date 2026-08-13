इस मूलांक के लोग क्यों माने जाते हैं खास?
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वाले लोगों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और अपने फैसलों पर टिके रहने की प्रवृत्ति मजबूत मानी जाती है. ये लोग किसी काम को शुरू करने के बाद उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये दूसरों के कहने पर आसानी से अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते. एक बार मन में कोई सपना या लक्ष्य तय कर लें, तो उसे हासिल करने के लिए लगातार रास्ते तलाशते रहते हैं. अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 माना जाता है. (Photo Credit- Freepik)