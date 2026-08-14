पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना

ध्यान रखें कि आपका मूलांक चाहे कोई भी हो, आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए असली भूमिका आपकी Financial Planning की होती है. कमाई कितनी भी हो, अगर खर्चों का हिसाब नहीं है तो पैसा टिकना मुश्किल है. इसलिए बजट बनाना, जरूरत और इच्छा में अंतर समझना, आपातकालीन फंड तैयार करना और निवेश से पहले सही जानकारी लेना जरूरी है. मूलांक के आधार पर किसी के अमीर बनने की गारंटी नहीं दी जा सकती. लेकिन अगर कमाई के साथ सही Money Management, बचत और निवेश की आदत हो, तो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की संभावना जरूर बढ़ सकती है. (Photo Credit- Freepik)