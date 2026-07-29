समझने में पेचीदा होते हैं इस मूलांक के लोग

अंक शास्त्र के अनुसार हर अंक का अपना एक स्वभाव और ऊर्जा होती है. लेकिन जब बात मूलांक 7 की आती है, तो इन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती. बता दें कि किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है और इस मूलांक का स्वामी ग्रह केतु है. मूलांक 7 के लोग रहस्यमयी, गंभीर और गहरे चिंतक माने जाते हैं. यही वजह है कि समाज में इन्हें सबसे ज्यादा Misunderstood माना जाता है. आइए जानते हैं इनके बारे में वो बातें जो लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.(Photo Credit- AI)