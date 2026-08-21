1/7 मूलांक के लिए परफेक्ट होता है ये भाग्यांक! अंक ज्योतिष में व्यक्ति के मूलांक और भाग्यांक का विशेष महत्व माना जाता है. मूलांक व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व से जुड़ी बातें बताता है, जबकि भाग्यांक जीवन की दिशा, अवसरों और समग्र यात्रा से जुड़ा माना जाता है. मूलांक 1 की बात करें तो इस मूलांक के साथ भाग्यांक 6 की जोड़ी बेस्ट होती है. अंक ज्योतिष में इस कॉम्बिनेशन को प्रभावशाली और आकर्षक संयोजन माना जाता है. इस कॉम्बिनेशन को सूर्य और शुक्र का मेल कहा जाता है. जब मूलांक 1 के जातकों को भाग्यांक 6 का साथ मिलता है, तो उनके जीवन में नेतृत्व क्षमता, आकर्षण, सुख-सुविधाओं की चाह और सफलता की संभावनाओं का खास मेल देखने को मिलता है.