बन सकता है राजयोग जैसा संयोग?

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 और भाग्यांक 6 के मेल को सफलता और समृद्धि के लिहाज से शुभ माना जा सकता है. ऐसे लोग अगर अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करें और लगातार मेहनत करें, तो जीवन में अच्छा नाम, धन और सुख-सुविधाएं हासिल करने की संभावना बढ़ सकती है. इनके भीतर आगे बढ़ने का जुनून होता है और ये छोटी उपलब्धियों पर रुकना पसंद नहीं करते. बेहतर जीवनशैली, बड़ा घर, गाड़ी और अन्य सुविधाएं पाने की इच्छा इन्हें लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है. यही कारण है कि ये लोग अक्सर ऐशो-आराम और सुविधाओं से भरी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश भी करते हैं.