कैसे होते हैं मूलांक 2 वाले लोग?

अंक ज्योतिष के अनुसार अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा. इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है जिसे मन और चंचलता का कारक माना गया है. इसलिए मूलांक 2 वाले लोग काफी भावुक, शांत और कल्पनाशील होते हैं. इनका मन भी बहुत चंचल होता है और ये लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं. इंस्टाग्राम पर न्यूमरोलॉजिस्ट मेघा मोर्या ने बताया है कि मूलांक 2 के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर कौन-सा मूलांक बनता है. (Photo Credit- AI)