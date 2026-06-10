मूलांक 3 और मूलांक 7

किसी भी महीने 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है और इस मूलांक का स्वामी ग्रह केतु है. इसलिए मूलांक 7 वाले गहरी सोच, आध्यात्मिक और दिमाग के तेज होते हैं. मूलांक 3 बाहरी दुनिया के ज्ञान और अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जबकि मूलांक 7 आंतरिक ज्ञान, रिसर्च और अध्यात्म का. मूलांक 7 का पार्टनर आपको जीवन की गहराइयों और अध्यात्म से जोड़े. वे आपके विचारों को एक नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि, मूलांक 7 वालों का रहस्यमयी या कभी-कभी अकेला रहने का स्वभाव मूलांक 3 को परेशान कर सकता है.(Photo Credit- AI)