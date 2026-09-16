मूलांक 4- हर चीज को बारीकी से परखने वाले

न्यूमरोलॉजी के अनुसार मूलांक 4 वाले लोग अक्सर चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं. ये किसी भी बात को तुरंत स्वीकार करने के बजाय उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं. छोटी-सी गड़बड़ी भी इनकी नजर से बचना मुश्किल हो सकती है. इन लोगों की आदत होती है कि किसी काम को करने से पहले उसके कई पहलुओं पर विचार करें. यही वजह है कि इन्हें detail-oriented कहा जाता है. बता दें कि किसी भी महीने की 4, 13, 24 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. (Photo Credit- Freepik)