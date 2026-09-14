मूलांक 6: आकर्षक व्यक्तित्व से बनाते हैं Name-Fame
अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 माना जाता है और मूलांक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से है. शुक्र को सुंदरता, कला, आकर्षण, सुख-सुविधा और रचनात्मकता से जोड़ा जाता है. मूलांक 6 वाले लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक हो सकता है और उनमें लोगों से जुड़ने की अच्छी क्षमता देखी जाती है. इनका झुकाव कला, फैशन, मनोरंजन, डिजाइन, मीडिया, ब्यूटी या ऐसे क्षेत्रों की ओर हो सकता है जहां रचनात्मकता और प्रस्तुति महत्वपूर्ण हो. यही वजह है कि मूलांक 6 वाले लोगों को अपने टैलेंट के कारण कम उम्र में ही लोगों का ध्यान आकर्षित करने का मौका मिल सकता है.(Photo Credit- Pexels)