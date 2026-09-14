मूलांक 3: टैलेंट और कॉन्फिडेंस से हासिल करते हैं शोहरत

किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है और इस मूलांक का स्वामी ग्रह गुरु है. जिसे ज्ञान, सीखने की क्षमता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जाता है. मूलांक 3 वाले लोग अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. इन्हें नई चीजें सीखने और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में रुचि हो सकती है. यही गुण इन्हें शिक्षा, लेखन, मीडिया, कला, मैनेजमेंट या पब्लिक स्पीकिंग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं. इनकी खासियत यह हो सकती है कि ये सिर्फ सफलता पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने काम के जरिए एक अलग पहचान बनाने की इच्छा भी रखते हैं. इसी वजह से कम उम्र में इनके टैलेंट की चर्चा होने लग सकती है. (Photo Credit- Freepik)