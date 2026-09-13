मूलांक 3 वाले लोग
जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार ये लोग रिश्तों में अपनी Feelings को काफी महत्व देते हैं. जब इन्हें किसी से प्यार होता है तो सामने वाले पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं. लेकिन अगर पार्टनर से धोखा मिले, तो इनके लिए उस रिश्ते को भुलाना आसान नहीं होता. ये भले ही आगे बढ़ जाएं, लेकिन पुरानी बातें इनके मन में लंबे समय तक चल सकती हैं. कई बार कोई जगह, गाना या छोटी-सी बात भी इन्हें पुराने रिश्ते की याद दिला देती है. (Photo Credit- Pexels)