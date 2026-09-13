मूलांक 8 वाले लोग

अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 8 बनता है. इस मूलांक के लोग स्वभाव से काफी गंभीर और Determined Nature वाले माने जाते हैं. ये रिश्तों को हल्के में नहीं लेते और पार्टनर से भी Loyalty की उम्मीद रखते हैं. अगर इन्हें प्यार में धोखा मिलता है तो ये तुरंत सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है. इनके मन में सवाल रह सकते हैं कि आखिर रिश्ते में ऐसा क्यों हुआ. हालांकि समय के साथ ये खुद को संभाल लेते हैं और अपनी Energy को Career और Personal Growth की तरफ लगाने की कोशिश कर सकते हैं. (Photo Credit- Pexels)