कूट-कूट भरा होता है इनमें हुनर

अंक ज्योतिष में व्यक्ति के मूलांक के आधार पर उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया गया है. कुछ मूलांक ऐसे माने जाते हैं, जिनसे जुड़े लोग अपने काम को लेकर बेहद गंभीर और मेहनती होते हैं. ये लोग किसी भी काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करते और उसे बेहतर से बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं. इन्हीं खास मूलांकों में मूलांक 5 भी शामिल है. इस मूलांक के लोगों में हुनर, आत्मविश्वास और चीजों को तेजी से समझने की क्षमता होती है. इनकी यही खूबियां इन्हें करियर से लेकर रिश्तों तक में अलग पहचान दिला सकती हैं. (Photo Credit- AI)