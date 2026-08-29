नौकरी से ज्यादा बिजनेस में मिल सकती है सफलता?
मूलांक 7 वाले लोगों की खासियत यह मानी जाती है कि वे अपनी अलग सोच के साथ काम करना पसंद करते हैं. इसलिए रिसर्च, टेक्नोलॉजी, लेखन, शिक्षा, सलाह, आध्यात्मिक क्षेत्र या ऐसे काम जहां स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर मिले, उनमें इन्हें बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर मूलांक 7 व्यक्ति बिजनेस में ही सफल होगा. सफलता काफी हद तक व्यक्ति की मेहनत, कौशल, परिस्थितियों और सही निर्णयों पर निर्भर करती है. (Photo Credit- Freepik)