आखिर क्यों होते हैं ये लोग इतने जिज्ञासु?

जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 माना जाता है. अंक ज्योतिष के अनुसार इस मूलांक का संबंध बुध ग्रह से है. बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संवाद और सीखने की क्षमता से जोड़ा गया है. इसलिए मूलांक 5 के जातकों में सवाल पूछने और नई जानकारी हासिल करने की प्रवृत्ति मजबूत मानी जाती है. ये लोग किसी बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे कह दिया है. इनके मन में तुरंत सवाल आ सकता है—ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? इसके पीछे क्या वजह है? ये लोग नई चीजें सीखने और नई—नई जानकारी हासिल करने में खास दिलचस्पी रखते हैं. यही वजह है कि बातचीत के दौरान इनके सवालों की लिस्ट कभी खत्म होती हुई नहीं लगती. (Photo Credit- Freepik)