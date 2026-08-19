खुद को समझते हैं दूसरों से बेहतर

अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व से जुड़े कई पहलुओं के बारे में बताया जाता है. माना जाता है कि हर मूलांक की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं. कुछ लोग बेहद विनम्र और मिलनसार होते हैं, तो कुछ में आत्मविश्वास इतना अधिक होता है कि वे कई बार खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं. इसी वजह से उनके व्यवहार में Superiority Complex की झलक दिखाई दे सकती है. अंक ज्योतिष में मूलांक 1 को नेतृत्व, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और स्वतंत्र सोच से जोड़ा जाता है. इस मूलांक के लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता मजबूत मानी जाती है. हालांकि, यही आत्मविश्वास कभी-कभी अहंकार या खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना में बदल सकता है. (Photo Credit- AI)