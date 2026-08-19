मूलांक 1 में क्यों होता है Superiority Complex?
किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 होता है और इस मूलांक का संबंध सूर्य से माना जाता है. सूर्य को नेतृत्व, प्रभाव, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग अपनी पहचान और उपलब्धियों को लेकर काफी सजग रह सकते हैं. उन्हें अपने फैसलों पर भरोसा रहता है और वे अक्सर चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उनकी बात को महत्व दें. जब उनकी राय को नजरअंदाज किया जाता है, तो उन्हें यह बात आसानी से पसंद नहीं आती. ऐसे में उनका व्यवहार कभी-कभी ऐसा लग सकता है, जैसे वे खुद को दूसरों से ज्यादा समझते हैं. (Photo Credit- Freepik)