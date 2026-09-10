1/7 अपना Opinion देने से नहीं हटते पीछे न्यूमरोलॉजी के अनुसार व्यक्ति की जन्म तारीख से उसके मूलांक का पता लगाया जाता है. मान्यता है कि हर मूलांक से जुड़े लोगों के स्वभाव, सोचने के तरीके और व्यक्तित्व में कुछ खास खूबियां और कमियां देखने को मिल सकती हैं. कुछ लोग बेहद शांत और समझदार होते हैं, तो कुछ अपनी बात खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं. आज हम एक ऐसे मूलांक की, जिसके जातक हर मामले में अपना Opinion देने से पीछे नहीं हटते. इन्हें लगता है कि किसी भी विषय पर अपनी राय रखना जरूरी है। कई बार इनकी यही आदत सामने वाले को पसंद नहीं आती और वह Irritate भी हो सकता है.(Photo Credit- AI)