हर बात में Opinion देने की आदत

मूलांक 5 के जातक अक्सर किसी भी विषय पर अपनी राय बनाने और उसे व्यक्त करने में संकोच नहीं करते. चाहे मामला घर का हो, दोस्ती का, ऑफिस का या किसी की Personal Life का- अगर उन्हें लगता है कि उनकी बात सामने वाले के काम आ सकती है, तो वे अपना Opinion जरूर देते हैं. हालांकि, उनकी यही आदत कई बार परेशानी का कारण बन जाती है. सामने वाला अगर सिर्फ अपनी बात शेयर कर रहा हो और सलाह नहीं मांग रहा हो, तब भी मूलांक 5 के लोग अपनी राय देने लगते हैं. इससे सामने वाले को लग सकता है कि उसकी बात को समझने के बजाय उस पर अपनी सोच थोपी जा रही है.(Photo Credit- Freepik)