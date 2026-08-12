हमेशा किस्मत को दोष देते हैं ये लोग

अंक ज्योतिष में माना जाता है कि जन्म की तारीख व्यक्ति के स्वभाव, सोच और व्यक्तित्व से जुड़े कई संकेत देती है. कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी लगातार मेहनत करते हैं, जबकि कुछ लोग असफलता मिलने पर अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं. ऐसे लोगों के मुंह से अक्सर सुनने को मिलता है— 'मेरी किस्मत ही खराब है. अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 8 वाले लोगों को जीवन में कई बार चीजें हासिल करने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है. यही वजह है कि असफलताओं के बाद कभी-कभी ये अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं.