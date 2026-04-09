कैसे पहचानें अपनी सुपर पावर

क्या आप जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही आपकी सुपर पावर छिपी हुई है? आइए जानते हैं डेट ऑफ बर्थ में छिपी सुपर पावर के बारे में, जो कि सफलता के रास्ते ही नहीं खोलती, बल्कि आपको धनवान भी बनाती है. बता दें कि इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ के आधार पर अपना मूलांक निकलना होगा. मूलांक 1 से 9 तक होते हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 10 से 31 होती है उन्हें दो अंकों को जोड़कर एक मूलांक बनाना होता है. जैसे कि अगर किसी का जन्म 25 तारीख को हुआ है तो 2 + 5 = 7, यान​ उसका मूलांक 7 होगा. आइए जानते हैं 1 से 9 तक क्या है आपकी ताकत. (Photo Credit- AI)