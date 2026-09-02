मूलांक 7: शांत लेकिन जवाब देने में माहिर

अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 होता है और इस मूलांक के स्वामी ग्रह केतु हैं. इसलिए ये लोग काफी गहराई से सोचते हैं. ये लोग हर बात को सतही तौर पर स्वीकार करने के बजाय उसके पीछे की वजह समझने की कोशिश करते हैं. इनका स्वभाव थोड़ा रहस्यमयी और शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये हर बात चुपचाप सह लेते हैं. जब इन्हें कोई बात गलत या अनुचित लगती है तो ये अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने में पीछे नहीं हटते. मूलांक 7 वालों की खासियत यह मानी जाती है कि ये हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते. वे पहले स्थिति को समझते हैं और फिर बोलते हैं. लेकिन जब इन्हें लगता है कि कोई लगातार गलत बात कर रहा है, तो इनका जवाब काफी सटीक हो सकता है इनके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन बात सीधे मुद्दे पर होती है. (Photo Credit- Freepik)