बेबाक और स्पष्टवादी
अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक का अपना अलग स्वभाव होता है जो कि उस मूलांक के स्वामी ग्रह से प्रभावित होता हे. कुछ मूलांक के लोग शांत और सौम्य होते हैं, वहीं कुछ मूलांक के लोग बेबाक और स्पष्टवादी होते हैं. ये लोग सही को सही और गलत को गलत कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करते. अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1, 7 और 9 वाले लोगों में बेबाकी और स्पष्टवादिता देखने को मिल सकती है. ये लोग हर बात को चुपचाप सहने के बजाय अपनी राय सामने रखना पसंद करते हैं. अगर इन्हें कोई बात गलत लगती है, तो ये सामने वाले को जवाब देने से भी पीछे नहीं हटते. (Photo Credit- AI)