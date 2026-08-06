नहीं मिलता भाग्य का साथ

क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ सही चल रहा हो, आपकी तैयारी पूरी हो, लेकिन आखिरी पल में किस्मत पासा पलट दे? अंक शास्त्र के अनुसार, हमारी जन्मतिथि से बना मूलांक हमारे स्वभाव और भाग्य का फैसला करता है. जहां कुछ मूलांक वाले लोग कम मेहनत में भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, वहीं कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिन्हें किस्मत बार-बार धोखा देती है! ऐसे लोग चाहे कितनी भी ईमानदारी से मेहनत कर लें, ऐन वक्त पर उनका भाग्य साथ छोड़ देता है-चाहे वह करियर हो, पैसा हो या फिर रिश्ते. आइए जानते हैं इन मूलां के बारे में.