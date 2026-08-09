चाइल्ड आर्टिस्ट और जूनियर एक्टर के तौर पर काम किया

टीवी पर लीड रोल मिलने से पहले, महिमा ने कई साल चाइल्ड आर्टिस्ट और जूनियर एक्टर के तौर पर काम किया और उन सालों में उन्हें काफी निराशाओं का सामना करना पड़ा. उसी पॉडकास्ट में, महिमा ने 'बालिका वधू' के सेट की एक घटना को याद किया, जिससे उन्हें अपमानित महसूस हुआ था. डायरेक्टर मेरे पास आए और बोले, 'अगर तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, तो तुम यहाँ क्यों हो?' मैं घर गई, अपने डायलॉग याद किए और और ज़्यादा मेहनत की. इसके बाद 'बालिका वधू' के बाद मुझे लीड रोल मिला और फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.