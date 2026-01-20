SWP और ELSS में क्या चुनना बेहतर है?

SWP और ELSS में आपके लिए कौन सा बेहतर है, ये आपकी उम्र और जरूरत पर निर्भर करता है. अगर आपको हर महीने निश्चित आमदनी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद खर्च चलाने के लिए नियमित पैसे चाहिए, आपके पास पहले से म्यूचुअल फंड में अच्छा पैसा जमा है, आप बाजार के उतार-चढ़ाव से परेशान नहीं होना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई या मेडिकल खर्च जैसे नियमित खर्चों के लिए पैसे चाहिए तो आप SWP के साथ जा सकते हैं. लेकिन, अगर आप आप टैक्स बचाना चाहते हैं और साथ में पैसा बढ़ाना चाहते हैं, साथ में 3 साल तक पैसा लॉक करने को तैयार हैं, ELSS चुनिए. इसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है.