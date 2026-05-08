रूपकुंड झील, उत्तराखंड

हिमालय अपनी ऊंचाइयों में अनेक रहस्य समेटे खड़ा है. इसमें सबसे बड़ा रहस्य है रूपकुंड झील. ये झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है. सर्दियों में तो ये झील जमी होती है. लेकिन, गर्मियों में जब यह पिघलती है तो झील में सैकड़ों-हजारों पुराने मानव कंकाल दिखाई देते हैं. इस झील के आस-पास इंसान की खोपड़ियां और हड्डियां जमा हैं. आज भी ये रहस्य है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां तक कैसे आए और उनकी मौत कैसे हुई. इस जगह को लेकर शोध भी हुए हैं और सामने आया है कि मौजूद कंकाल अलग-अलग समूहों के हैं. रूपकुंड झील का रहस्य आज भी सुलझा नहीं है. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)