जतिंगा गांव, असम
क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पक्षी आत्महत्या करने जाते हों? पक्षियों का आत्महत्या करना ही अपने-आप में एक बड़ी हैरान करने वाली बात है. लेकिन, असम में एक गांव है जहां अंधेरी, धुंध भरी रातों में सैकड़ों प्रवासी पक्षी अचानक नीचे गिरकर मर जाते हैं. इस गांव का नाम जतिंगा है. इसे पक्षियों का सुसाइड प्वाइंट कहा जाता है. यहां आकर पक्षी क्यों दम तोड़ते हैं इसे लेकर आज भी शोध जारी हैं. यह घटना दशकों से जारी है . हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा कोहरा, दिशाभ्रम और संभवतः धरती के चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)