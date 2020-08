1 / 10

Naagin 5 Begins Hina Khan as Naagin, Mohit Malhotra as Naag Raj, Dheeraj Dhooper as Cheel Aakesh एकता कपूर के शानदार शो नागिन 5 की शुरूआत हो चुकी है. शो में हिना खान, मोहित मल्होत्रा और धीरज धूपर प्रोमो में पहले ही धमाल मचा चुके हैं. वहीं लीड एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने भी शूटिंग शुरू कर दी है. जल्द ही वो नए अवतार में नज़र आने वाली हैं. एकता कपूर ने हिना खान के फर्स्ट लुक के साथसाथ शो का टीजर भी रिलीज करते हुए लिखा था सालों पुराने राज खुलेंगे और सबसे ताकतवर नागिन का चेहरा सामने आएगा. बता दें, हिना खान और मोहित मल्होत्रा नागनागिन बने हैं वहीं दूसरी तरफ धीरज धूपर चील के किरदार में हैं. इससे पहले एकता कपूर का नागिन 5 के पूल में ऑडिशन लेते हुए वीडियो खूब वायरल हुआ था. फैंस चाहते थे कि हिना खान इस शो में नज़र आए इसे ध्यान में रखते हुए एकता कपूर ने ऐसा ही किया.