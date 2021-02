1 / 12

Naagin fame Nia Sharma hot pics in open white jacket gets brutally trolled people says iski bhi kya jarurat the टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर ऑलइनव्हाइट तस्वीर शेयर की, जिसमें वह परफेक्ट दिखाई दे रही हैं. टाईअप जैकेट पहने उनका ग्लैमरस अंदाज देखने वाला है. जिसमें सफेद पैंट के साथ उनका परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट हो रहा है.उन्होंने इस तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, जब भी आप ट्रिप पर जाएं तो, इसे लाइफ जैकेट समझें. लेकिन मैं इसे प्यार करती हूं.. लेकिन इन तस्वीरों को लेकर यूजर्स ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया है. उन्होंने निया को सलाह दी कि इतना एक्सपोज़ करना ठीक नहीं है. ये भी कहा कि इतना भी पहनने की क्या जरूरत थी. बता दें, निया ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश में अभिनेता अजुन बिजलानी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी. देखिए निया शर्मा का कुछ और हॉट तस्वीरें