nag panchami

Nag Panchami हिन्दु पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार हर साल श्रावण मास Sawan 2022 के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. इस साल यह त्योहार nag panchami 2022 2 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा. इस दिन सांपों को दूध पिलाया जाता है लेकिन वैज्ञानिक तौर पर ऐसा करना सही नहीं होता है. सांपो को दूध पिलाने को लोग पुण्य समझते है लेकिन पेटा इंडिया का दावा है कि वह अन्जाने में पाप के भागीदार बन जाते हैं. पेटा इंडिया की ओर से कहा गया, यह एक भ्रांति मात्र है कि सांप दूध पीते do not offer milk to snake on nag panchami हैं, क्योंकि त्योहार से पहले सांपो को भूखा प्यासा रखा जाता है. इसलिए जब उन्हें दूध दिया जाता है तो वह पी लेते हैं.