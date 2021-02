2 / 11

सहयोगी वेबसाइट DNA India की एक खबर के मुताबिक RBI हर साल की भांति इस साल भी फरवरी महीने में Financial Awareness Week मना रहा है. ऐसे में RBI के रीजनल डायरेक्टर लक्ष्मीकांत राव ने जरूरी जानकारी को साझा किया है. उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि नकली नोटों की पहचान How to Identify Fake Currency कैसे की जाए. साथ ही अगर बैंक की सेवा से ग्राहक खुश नहीं है तो इसकी शिकायत लोग कैसे दर्ज करा सकते हैं.