Green Flag कहलाते हैं ये लड़के

नेम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नाम का पहला अक्षर किसी व्यक्ति के व्यवहार, सोच और रिश्तों में उसके रवैये के बारे में कुछ संकेत दे सकता है. यही वजह है कि नाम ज्योतिष में अलग-अलग नामाक्षरों के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है. आज हम ऐसे नामाक्षर की बात कर रहे हैं, जिनसे नाम शुरू होने वाले लड़कों का स्वभाव काफी शांत, सरल और दिल का साफ माना जाता है. इनमें दिखावा कम और अपनापन ज्यादा देखने को मिलता है. यही खूबियां इन्हें रिश्तों में 'Green Flag' बनाती हैं. (Photo Credit- AI)