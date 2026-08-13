दिल टूटने पर भी नहीं छोड़ते पार्टनर का साथ
A, P, R, S नाम वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत इनकी वफादारी मानी जाती है. अगर रिश्ते में कोई परेशानी आती है तो ये तुरंत ब्रेकअप का फैसला लेने के बजाय चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं. कई बार पार्टनर की गलती होने के बावजूद ये उसे समझने और दूसरा मौका देने के बारे में सोचते हैं. इसी वजह से इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्यार में तिल-तिल मर सकते हैं, लेकिन रिश्ता छोड़ना इनके लिए आखिरी विकल्प होता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करेगा. व्यक्ति की परवरिश, अनुभव और परिस्थितियां भी उसके रिश्तों को प्रभावित करती हैं. (Photo Credit- Pexels)