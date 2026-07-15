दोस्ती के लिए भरोसा है जरूरी

अगर आपके सर्कल में भी A, R, P, या S नाम वाले दोस्त हैं, तो उन्हें कभी अपने से दूर न होने दें. नेम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ऐसे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दोस्ती का फर्ज निभाना जानते हैं. लेकिन अगर आपकी लिस्ट में इस नामाक्षर के दोस्त नहीं है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका दोस्त खराब है. बल्कि दोस्ती का पहला उसूल भरोसा होता है और दोस्ती हमेशा भरोसे व सच्चाई पर कायम होती है. ऐसे में अगर आपके दोस्त में ये गुण है तो भी आपकी दोस्ती बेमिसाल है. (Photo Credit-Freepik)